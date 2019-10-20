Армия и оружие
Рифей-ПермьТурецкая армия взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya». Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» покинули населённый пункт.
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Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Авто
В интернете обсудили, какой бы могла быть «Волга» ГАЗ-24
Носаков приложил руку и к созданию особой вариации «Волги» ГАЗ-24-14, которой так и не суждено было пойти на конвейер.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 78 человек
Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 78 человек, передает телеканал NHK.
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Происшествия
День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае
Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Политика
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
Армия и оружие
Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод и личную жизнь
Известная певица Ани Лорак решилась поделиться с фанатами подробностями своей личной жизни.
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Общество
Банки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона
Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
Хоккей
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Единоборства
Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис убеждён, что победит британца Энтони Джошуа в бою-реванше.
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
Футбол
«Марсель» одержал победу над «Страсбуром»
«Марсель» обыграл «Страсбур» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
В Британии запущен чрезвычайный план на случай выхода из ЕС без сделки
Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, который разработан на случай Brexit без сделки, заявил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув.
Здоровье
Врачи рассказали, как метеочувствительным пережить резкое похолодание
Оказалось, что произойдёт резкое похолодание, колебания температуры и давления вызовут заболевания у метеочувствительных.
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.