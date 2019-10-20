Армия и оружие

Рифей-ПермьРифей-ПермьТурецкая армия взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн

Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya». Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» покинули населённый пункт.
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Армия Турции установила контроль в Рас-эль-Айне в Сирии после отхода курдов-террористов

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