Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya». Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» покинули населённый пункт.

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