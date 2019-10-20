Армия и оружие
Рифей-ПермьТурецкая армия взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya». Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» покинули населённый пункт.
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Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Хоккей
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Советский спорт 15:28
Политика
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия
В Красноярском крае в результате прорыва воды разрушились пять дамб
В Курагинском районе Красноярского края из-за прорыва воды были разрушены пять дамб, сообщается на сайте Следственного комитета.
Парламентская газета 08:23
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 18 октября в 04:25
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Хоккей
«Спартак» в Петербурге обыграл СКА
Советский спорт 12:23
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Политика
Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов
В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Вести.Ru 11:32
Происшествия
В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу
Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Общество
Правительство РФ поддержало законопроект о значимых интернет-ресурсах
«Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция», – уточняется в отзыве правительства, содержание которого Антон Горелкин, один из депутатов Госдумы России, разместил в личном телеграм-канале.
Наша версия 10:02
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Наука
В Канаде изобрели «щит невидимости»
Ученые из канадской компании Hyperstealth смогли создать "щит невидимости". Об этом сообщили на сайте предприятия, занимающегося камуфляжем.
РЕН ТВ вчера в 07:23
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Происшествия
В центре Барселоны началась акция протеста
РИА Новости 13:12
Авто
В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander
Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
За рулем Кубань 09:20
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%
В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат 05:00