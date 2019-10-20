Армия и оружие
ИзвестияТурецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн
Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном. Об этом сообщает в воскресенье, 20 октября, ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
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Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
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Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
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Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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Источник утверждает, что все три модели получат поддержку 5G, тогда как сейчас таким могут похвастаться лишь специальные версии, продающиеся далеко не везде.
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Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
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Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
Армия и оружие
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Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.
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Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.