Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн

Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном. Об этом сообщает в воскресенье, 20 октября, ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:50, Вашингтон
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