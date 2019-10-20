Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн

Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном. Об этом сообщает в воскресенье, 20 октября, ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
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Военные Турции взяли под контроль сирийский Рас-эль-Айн

REGNUM15:05

СМИ: турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный город Рас-эль-Айн

ТАСС10:06

Турецкая армия после недельной осады заняла сирийский Рас-эль-Айн

РБК09:44

Турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн

Известия10:02

Турецкие военные взяли под контроль приграничный Рас-эль-Айн в Сирии

РЕН ТВ09:35

Курдские отряды начали выход из сирийского приграничного Рас-эль-Айна

News.ru09:21

Войска Турции взяли под контроль сирийский город Рас-эль-Айн

RT на русском09:44
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Политика

Клинтон назвала кандидата в президенты США от России

ТВ Центр 18 октября в 13:31
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«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Наука

В РАН объяснили пользу светящегося табака для науки

Говорит Москва 11:26
Технологии

В Huawei признали негативные последствия санкций США

Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Rambler News Service 15:24
Армия и оружие

Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 18 октября в 11:25
Шоу-бизнес

Дочь актрисы Ольги Спиркиной экстренно госпитализировали в Турции

StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец вчера в 09:09
Армия и оружие

Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

Российская газета 18:41
Армия и оружие

В Сирии заявили о попадании турок в котел

Lenta.ru 15:07
Политика

Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Происшествия

Полицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили

RT на русском 16:43
Кино

Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре

Блокнот Краснодар 18 октября в 05:02
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Космос

NASA: К Земле приближается астероид

К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Армия и оружие

Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 18 октября в 13:00
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России

24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Футбол

Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня 14:11
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Происшествия

Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике

В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru вчера в 08:53
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Происшествия

В Сочи при взрыве в частном доме погиб мужчина и пострадали трое детей

РБК 16:35
Армия и оружие

Китайские СМИ считают, что Россия превзошла США в качестве гранатометов

Китайские аналитики считают, что российский 30-мм автоматический гранатомет АГС-30 не имеет равных.
ПолитРоссия 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
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