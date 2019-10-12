Армия и оружие
Вести.RuТурецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии в субботу захватила сирийский город Рас-эль-Айн. Перед захватом город подвергся интенсивным ударам авиации и артиллерии турецких войск, пишет ТАСС. Сообщений о погибших мирных жителях пока не поступало.
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Армия и оружие
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Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
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