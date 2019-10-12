Армия и оружие
Вести.RuТурецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии в субботу захватила сирийский город Рас-эль-Айн. Перед захватом город подвергся интенсивным ударам авиации и артиллерии турецких войск, пишет ТАСС. Сообщений о погибших мирных жителях пока не поступало.
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Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
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Происшествия
В Госдуме открестились от опроса о смертной казни
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Lenta.ru 08:09
Политика
Додон подарил обещанный подарок Путину
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подарил обещанный подарок на день рождения - вино российскому коллеге Владимиру Путину.
Газета.Ru 03:52
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
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Нева Спорт вчера в 01:16
Происшествия
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
РБК 08:03
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили об обстреле Турцией войск США в Сирии
Военное дело 04:35
Происшествия
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Вести.Ru 07:53
Политика
Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией
Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Хоккей
ХК «Сочи» объявил об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера
ХК «Сочи» объявил об увольнении главного тренера команды Сергея Зубова, который занимал эту должность с 2017 года.
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Гаджеты
Смартфоны с поддержкой 5G проиграли кнопочным в продажах
Научно-исследовательский институт информации и связи Китая опубликовал данные по продажам на рынке смартфонов за август 2019 года.
Ferra 06:49
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Гаджеты
OnePlus 7 и 7 Pro получили Android 10 Beta 3
Как пишет источник, OnePlus выпустила третью бета-версию Android 10 для смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro.
iXBT.com 02:37
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Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
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Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Футбол
Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
РИА Новости 05:15
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
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Хоккей
ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»
Матч ТВ вчера в 14:18