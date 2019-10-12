Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии захватила сирийский город Рaс-эль-Aйн. ТАСС сообщает, что перед захватом город подвергся ударам авиации и артиллерии турецких войск.

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