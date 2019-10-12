Армия и оружие
Национальная служба новостейТурецкая армия захватила сирийский город Рас-эль-Айн
Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии захватила сирийский город Рaс-эль-Aйн. ТАСС сообщает, что перед захватом город подвергся ударам авиации и артиллерии турецких войск.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил Турции об обеспокоенности операцией на севере Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на переговорах в Турции о своей обеспокоенности операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
РИА Новости вчера в 05:15
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 15:39
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ 08:11
Политика
В Эквадоре ввели комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 17:56
Игры
Выход Payday 3 запланировали на 2022-2023 год
CyberSport.ru 13:02
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти
По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Коммерсантъ 19:57
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 06:29
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 01:27
Экономика
Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании
Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Право.ру вчера в 01:10
Футбол
Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020
Обеспечить себе выход на Евро-2020 могла также Испания, но "красная фурия" упустила победу в гостевом матче с Норвегией, пропустив на 94-й минуте.
Российская газета 17:08
Армия и оружие
Джонсон призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил президента Турции Тайипа Эрдогана свернуть военную операцию на севере Сирии.
Газета.Ru 16:56
Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
За рулем Кубань 10 октября в 10:13
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 10 октября в 22:07
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Армия и оружие
Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
РИА Новости 10:02
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices вчера в 05:35
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия вчера в 08:16
Футбол
Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами
Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии по футболу над командой Англии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 03:33