Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТурецкая армия захватила сирийский город Рас-эль-Айн

Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии захватила сирийский город Рaс-эль-Aйн. ТАСС сообщает, что перед захватом город подвергся ударам авиации и артиллерии турецких войск.
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РИА Новости07:04

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РБК07:44

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Армия и оружие

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