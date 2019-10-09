Турецкая армия начала операцию на севере страны авиаударами по городу Рас эль-Айн. Турецкие ВВС нанесли удары по городу Рас эль-Айн в рамках военной операции к востоку от реки Евфрат. О начале операции ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

Турецкие ВВС наносят удары на севере Сирии: первые кадры с места

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