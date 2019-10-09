Армия и оружие

Эхо МосквыЭхо МосквыТурецкая авиация атаковала два города на севере Сирии

Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в соседней республике. Официальная Анкара утверждает, что целью являются отряды курдского ополчения, а также радикальные исламисты. При этом Турция хочет создать зону безопасности, куда смогут вернуться беженцы.
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Видео авиаударов турецкой армии по городу Рас-аль-Айн

РЕН ТВ10:20

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Life.ru11:00

«Источник мира»: турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

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Стало известно о месте первого авиаудара Турции по Сирии

Газета.Ru09:49

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