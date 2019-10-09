Армия и оружие
Эхо МосквыТурецкая авиация атаковала два города на севере Сирии
Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в соседней республике. Официальная Анкара утверждает, что целью являются отряды курдского ополчения, а также радикальные исламисты. При этом Турция хочет создать зону безопасности, куда смогут вернуться беженцы.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:17, Вашингтон
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Армия и оружие
Шойгу может посетить КНДР в октябре
Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия 21:24
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Армия и оружие
Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям
По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.
ТК Звезда 22:04
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 15:19
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили 04:30
Здоровье
Белгородскую модель семейной медицины могут внедрить в стране
Мир Белогорья 09:16
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
РИА Новости 15:40
Футбол
«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой
Чемпионат 21:19
Шоу-бизнес
Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в аэропорту
Несколько дней назад посетители аэропорта Нью-Йорка стали свидетелями встречи бывших возлюбленных – Брэдли Купера и Ирины Шейк.
OAnews 21:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 10:21
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Происшествия
Браконьеров с икрой и наркотиками задержали на юге Сахалина
На первом стане полицейские задержали более 15 браконьеров, которые сетями ловили рыбу.
АСТВ 21:49
Политика
Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.
RT на русском 17:19
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал 02:53
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Единоборства
Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры
Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.
Москва 24 06:45
Здоровье
В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию
Как следует из приказа директора, опубликованного на сайте гимназии, по болезни отсутствует более 20 процентов учащихся, а у 12 школьников диагностирована пневмония.
Российская газета 05:17
Недвижимость
В России подорожала аренда жилья
По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 06:01