Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в соседней республике. Официальная Анкара утверждает, что целью являются отряды курдского ополчения, а также радикальные исламисты. При этом Турция хочет создать зону безопасности, куда смогут вернуться беженцы.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Армия и оружие Шойгу может посетить КНДР в октябре Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.

Спорт Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.

Армия и оружие Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.

Политика В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Авто Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.

Шоу-бизнес Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в аэропорту Несколько дней назад посетители аэропорта Нью-Йорка стали свидетелями встречи бывших возлюбленных – Брэдли Купера и Ирины Шейк.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Шоу-бизнес Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Происшествия Браконьеров с икрой и наркотиками задержали на юге Сахалина На первом стане полицейские задержали более 15 браконьеров, которые сетями ловили рыбу.

Политика Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.

Экономика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Шоу-бизнес Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.

Происшествия Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Единоборства Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.

Здоровье В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию Как следует из приказа директора, опубликованного на сайте гимназии, по болезни отсутствует более 20 процентов учащихся, а у 12 школьников диагностирована пневмония.