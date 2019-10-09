Армия и оружие
News.ruТурция нанесла авиаудары по сирийским населённым пунктам
Авиация наносит интенсивные удары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также наносятся артиллерийские удары, — передаёт сирийский телеканал Ikhbariya. Издание уточняет, что обстрелам подверглись и находящиеся рядом деревни.
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Подробностей про Realme TV пока нет, известно лишь, что телевизоры будет представлены до конца текущего года.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
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В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики
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В Москве автобус врезался в газопровод
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В Nissan назначили нового главу компании
Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
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Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера»
"Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.
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Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
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ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии
Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
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Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
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Hyundai инвестирует 13 млрд рублей в строительство завода в Петербурге
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Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
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Космос
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Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
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Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
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В России планируют блокировать пользователей мессенджеров и e-mail
Государственная дума рассмотрит законопроект, предполагающий блокировку мессенджеров и электронной почты россиян за распространение запрещенной в России информации, пишет URA.RU.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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