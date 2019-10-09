Армия и оружие

News.ruNews.ruТурция нанесла авиаудары по сирийским населённым пунктам

Авиация наносит интенсивные удары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также наносятся артиллерийские удары, — передаёт сирийский телеканал Ikhbariya. Издание уточняет, что обстрелам подверглись и находящиеся рядом деревни.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Стало известно о месте первого авиаудара Турции по Сирии

Газета.Ru09:49

«Источник мира»: турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

Вести.Ru10:40

Турция наносит удары по курдам, пока военная техника пересекает границу

Российская газета10:36

По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара турецких ВВС на севере Сирии

Эхо Москвы12:03

Турецкие военные сносят бетонные заграждения на границе, сообщают СМИ

REGNUM12:16

Турция нанесла авиаудары по сирийским населённым пунктам

News.ru09:48

Видео авиаударов турецкой армии по городу Рас-аль-Айн

РЕН ТВ10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Футбол

Шюррле оценил московские пробки

RT на русском 16:53
Гаджеты

Realme до конца года представит дешевые «умные» телевизоры

Подробностей про Realme TV пока нет, известно лишь, что телевизоры будет представлены до конца текущего года.
Astera 06:10
Футбол

Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме

В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
РЕН ТВ вчера в 12:53
Политика

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана

На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 17:33
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Политика

Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов

Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
Lenta.ru 08:47
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 18:47
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика

Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге

Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:16
Происшествия

В Москве автобус врезался в газопровод

Российская газета 16:14
Авто

В Nissan назначили нового главу компании

Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
Взгляд.ру вчера в 08:26
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Политика

Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера»

"Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.
SM News 12:16
Космос

Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября

Российская газета 18:48
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Интерфакс 08:16
Армия и оружие

ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии

Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
ТАСС 17:43
Гаджеты

Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году

Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Газета.Ru 11:25
Авто

Hyundai инвестирует 13 млрд рублей в строительство завода в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург 15:40
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Политика

Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании

ФедералПресс 06:29
Общество

В России планируют блокировать пользователей мессенджеров и e-mail

Государственная дума рассмотрит законопроект, предполагающий блокировку мессенджеров и электронной почты россиян за распространение запрещенной в России информации, пишет URA.RU.
Пятый канал вчера в 15:27
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное