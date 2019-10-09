Авиация наносит интенсивные удары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также наносятся артиллерийские удары, — передаёт сирийский телеканал Ikhbariya. Издание уточняет, что обстрелам подверглись и находящиеся рядом деревни.

Политика Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Политика Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто В Nissan назначили нового главу компании Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.

Политика Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера» "Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.