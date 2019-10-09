Армия и оружие
Эхо МосквыТурецкая авиация атаковала два города на севере Сирии
Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в соседней республике. Официальная Анкара утверждает, что целью являются отряды курдского ополчения, а также радикальные исламисты. При этом Турция хочет создать зону безопасности, куда смогут вернуться беженцы.
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Беспорядочный обстрел сирийского города Рас-аль-Айн турецкими ВВС попал на видео
Народные новости10:47
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Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Армия и оружие
Художественный фильм про российских военных в Сирии выйдет в 2020 году
Уже в 2020 году российские зрители смогут увидеть первый художественный сил, посвященный деятельности военных ВС РФ в Сирии.
РЕН ТВ 20:20
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского
Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
ФАН 08:21
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Политика
В Киеве заявили о срыве отвода сил в Донбассе
О переносе начала отвода сил на юго-востоке Украины из-за нарушения перемирия сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 07 октября в 08:45
Происшествия
Водитель пострадала в перевернувшейся на трассе Nissan Tino под Кункуром
Авария произошла в 15.35 на подъезде к селу Кункур. Это было второе за сутки ДТП в регионе, при котором пострадал человек.
Чита.Ру 20:09
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
7Дней.ру 13:30
Общество
Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте
Беллуччи появилась там в элегантном, то в то же время сексуальном наряде.
7Дней.ру 14:30
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Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета 11:08
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
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Кино
Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Piter.tv вчера в 02:50
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Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
LiveSport.ru 16:57
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:45
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Армия и оружие
В Польше оценили эффективность российского спецназа
Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
ФАН вчера в 23:27