Армия и оружие

Эхо МосквыЭхо МосквыТурецкая авиация атаковала два города на севере Сирии

Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в соседней республике. Официальная Анкара утверждает, что целью являются отряды курдского ополчения, а также радикальные исламисты. При этом Турция хочет создать зону безопасности, куда смогут вернуться беженцы.
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Турецкие военные сносят бетонные заграждения на границе, сообщают СМИ

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