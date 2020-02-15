Политика

RT на русскомRT на русскомТурецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
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Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения Идлиба

ТАСС05:53

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

RT на русском05:55

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения Идлиба

Интерфакс06:17

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