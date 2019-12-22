Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что дипломатический визит должен состояться в понедельник, 23 декабря.

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