Политика
Газета.RuТурецкая делегация посетит Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что дипломатический визит должен состояться в понедельник, 23 декабря.
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Космос
Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Происшествия
В аварии в Алтайском крае погибли пять человек
«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис
На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Футбол
«Монако» Головина разгромил «Лилль»
«Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил «Лилль» — 5:1. В составе победителей два гола забил Виссам Бен Йеддер, также отличились Желсон Мартинш и Бальде Кейта.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Наука
Ученые: с лугов Германии исчезли 66% насекомых
Недавно ученые обнародовали печальную статистику, которая указывает на то, что за последние 10 лет с лугов Германии исчезли 66% насекомых, и еще 40% исчезли из лесов.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Политика
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну
Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).