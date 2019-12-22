Политика

Газета.RuГазета.RuТурецкая делегация посетит Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что дипломатический визит должен состояться в понедельник, 23 декабря.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию

РИА Новости13:46

Эрдоган заявил, что турецкая делегация отправится 23 декабря в РФ для обсуждения Сирии

ТАСС13:30

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

RT на русском14:03

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву для обсуждения Сирии

Коммерсантъ13:42

Турция обсудит с Россией ситуацию в Сирии

Lenta.ru14:03

Турецкая делегация отправится в РФ для обсуждения ситуации в Идлибе

Известия14:46

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

РБК15:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Политика

Кедми рассказал о самом большом страхе США

Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.
ФАН 11:54
Армия и оружие

Россия завершила испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Россия завершила испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С", сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 02:11
Политика

На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев

Телеинформ 20:30
Футбол

Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»

Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Vprognoze.ru вчера в 03:22
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК вчера в 04:22
Происшествия

На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание

Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Lenta.ru 14:50
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Общество

В закон о воинской службе внесли изменения

Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новости 18:27
Общество

В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

Росбалт 01:32
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Игры

Русская модель стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3 Remake

Русская модель Саша Зотова стала прототипом героини Джилл Валентайн из Resident Evil 3. Девушка объявила, что будет работать с Capcom над ремейком хоррора.
CyberSport.ru 04:44
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Astera 20 декабря в 15:57
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело 11:13
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
RT на русском 15:39
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Общество

Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 млрд рублей

Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
РИА Новости 20:24
Политика

На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
РИА Новости 16:10
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 20 декабря в 04:58
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант вчера в 08:48
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия вчера в 08:17
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
РИА Новости 07:51
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета вчера в 05:33
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
РИА Новости 18:59
Спорт

Сборная России выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом

Мужская сборная России победила команду Швеции со счетом 7:1 в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 21 года.
ТАСС Спорт 10:35
Происшествия

В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Lenta.ru 10:15
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное