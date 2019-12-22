Политика
Газета.RuТурецкая делегация посетит Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что дипломатический визит должен состояться в понедельник, 23 декабря.
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Политика
Кедми рассказал о самом большом страхе США
Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.
Армия и оружие
Россия завершила испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
Россия завершила испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С", сообщает ТАСС.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Происшествия
На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание
Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Игры
Русская модель стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3 Remake
Русская модель Саша Зотова стала прототипом героини Джилл Валентайн из Resident Evil 3. Девушка объявила, что будет работать с Capcom над ремейком хоррора.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 млрд рублей
Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Политика
На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле
Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Спорт
Сборная России выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом
Мужская сборная России победила команду Швеции со счетом 7:1 в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 21 года.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.