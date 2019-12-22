Политика
Газета.RuТурецкая делегация посетит Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что дипломатический визит должен состояться в понедельник, 23 декабря.
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Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Общество
В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа
Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на юго-западных подступах к Дамаску.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Армия и оружие
Балтийский флот крепнет и развивается
На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Политика
Кабмин ФРГ «сожалеет» о санкциях США против «Северного потока-2»
Кабинет министров Германии выразил сожаление в связи со вступлением в силу санкций против трубопровода "Северный поток-2".
Общество
Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста
Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Политика
В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины
В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Энергетика
Перед Рождеством цены на нефть снижаются
Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья
Проверка Федеральной комиссии по связи США изучила, безопасны ли для здоровья человека смартфоны iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Технологии
Facebook создаст собственную операционную систему
Ожидается, что в будущем такие продукты Facebook, как Oculus и Portal, будут работать на собственной операционной системе.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Общество
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
Космос
NASA опубликовало видео приземления корабля Starliner
На странице NASA в Twitter опубликовано видео посадки космического корабля Starliner, произведенного корпорацией Boeing.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Шоу-бизнес
Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна
Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Политика
Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин
Наука
«Искусственное солнце» заработает в Китае в 2020 году
Работа над проектом HL-2M Tokamak, как назвали рукотворное Солнце, должны закончиться в 2020 году, его планируют сразу ввести в эксплуатацию.