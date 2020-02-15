Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

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