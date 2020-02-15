Политика

ИзвестияИзвестияТурецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Делегация Турции прибудет в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

Московский Комсомолец06:45

Россия и Турция обсудят ситуацию по Идлибу 17 февраля

News.ru05:23

Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Газета.Ru06:11

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

RT на русском05:55

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

ТАСС05:53

Турция собирается направить в Россию делегацию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб

Эхо Москвы05:30

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения Идлиба

Интерфакс06:17
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Политика

Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Взгляд.ру 05:13
Политика

Зеленский отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с властями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
RT на русском 07:29
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
BFM.ru 06:54
Футбол

Рамос ведет переговоры о продлении контракта с «Реалом» до 2023 года

Капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года.
Sport24.ru 07:00
Политика

Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией

"Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.
РИА Новости 06:44
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Политика

Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса

Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.
ФАН вчера в 09:01
Экономика

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Интерфакс 13 февраля в 04:44
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Наука

Частая смена сексуальных партнеров повышает риск возникновения рака

ToDay News Ufa вчера в 09:27
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Московский Комсомолец вчера в 05:50
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Авто

Появилась информация о новом Cadillac Escalade для России

На сегодняшний день в России продается Cadillac Escalade четвертого поколения с 6,2-литровым мотором.
CarsWeek.ru 03:04
Общество

На Алтае отметят вывод советских войск из Афганистана

В Горно-Алтайске пройдёт памятное мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана.
REGNUM вчера в 01:10
Армия и оружие

Российскому послу угрожают в Турции

Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Телеканал 360° 13 февраля в 21:25
Происшествия

В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
ТАСС 06:48
Космос

Хакеры могут отключить спутники или превратить их в оружие

В 1998 году хакеры взяли под свой контроль американо-немецкий рентгеновский спутник ROSAT.
HotGeo 12 февраля в 11:57
Политика

Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Известия 04:42
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске

По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.
iReactor вчера в 21:16
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Происшествия

Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный

Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный В Красноярском крае суд огласил приговор по делу о масштабных хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Коммерсантъ вчера в 09:57
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