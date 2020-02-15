Политика
ИзвестияТурецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Политика
Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»
Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Политика
Зеленский отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с властями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры
Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
Футбол
Рамос ведет переговоры о продлении контракта с «Реалом» до 2023 года
Капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года.
Политика
Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
"Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Политика
Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса
Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.
Экономика
В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Наука
Частая смена сексуальных партнеров повышает риск возникновения рака
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Авто
Появилась информация о новом Cadillac Escalade для России
На сегодняшний день в России продается Cadillac Escalade четвертого поколения с 6,2-литровым мотором.
Общество
На Алтае отметят вывод советских войск из Афганистана
В Горно-Алтайске пройдёт памятное мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана.
Армия и оружие
Российскому послу угрожают в Турции
Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
Политика
Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
Космос
Хакеры могут отключить спутники или превратить их в оружие
В 1998 году хакеры взяли под свой контроль американо-немецкий рентгеновский спутник ROSAT.
Политика
Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Происшествия
Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице
В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске
По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный
Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный В Красноярском крае суд огласил приговор по делу о масштабных хищениях при строительстве космодрома Восточный.