Политика
ИзвестияТурецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Лавров упрекнул участников Мюнхенской конференции в пустозвонстве
Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку, где озвучиваются громкие заявления, а не вырабатываются конкретные решения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Политика
МИД ФРГ назвал условие полного возобновления отношений с Россией
Реализация Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений между Германией и Россией.
Общество
Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию
В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.
Биатлон
Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона
Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Общество
На Украине восьмилетняя девочка умерла от старости
Спорт
Непряева и Йохауг пробегут гонку на 10 км в рамках «Ски Тура»
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Происшествия
Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
Армия и оружие
Глава города поздравил участника освобождения Будапешта
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Футбол
Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах
19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах.
Политика
Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.