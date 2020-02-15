Политика

ИзвестияИзвестияТурецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Делегация Турции прибудет в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

Московский Комсомолец06:45

Турция собирается направить в Россию делегацию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб

Эхо Москвы05:30

Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Газета.Ru06:11

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

RT на русском05:55

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

ТАСС05:53

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения Идлиба

Интерфакс06:17

Россия и Турция обсудят ситуацию по Идлибу 17 февраля

News.ru05:23
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ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3

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В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
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