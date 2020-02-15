Политика
ИзвестияТурецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Происшествия
СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде
Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Футбол
ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3
Политика
Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Гаджеты
Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Политика
Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ
"Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Биатлон
IBU подтвердил дисквалификацию и лишение Устюгова золота ОИ-2014
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.