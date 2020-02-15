Политика
Политическая ЭкспертизаТурецкая делегация приедет в Москву для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация посетит Москву для продолжения переговоров по сирийскому Идлибу. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что турецкая делегация приедет в российскую столицу 17 февраля.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Происшествия
В Москве мужчина избил полицейского в отделе
В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
Политика
Дежавю: Зеленский в Мюнхене назвал армию Украины «одной из сильнейших в Европе»
Зеленский, фактически слово в слово повторяя тезис Петра Порошенко, заявил о том, что украинская армия на сегодняшний день является «одной из сильнейших армий Европы».
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Происшествия
На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Биатлон
Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Политика
В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций
Ранее президент Франции, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил, что взаимные санкции России и ЕС не принесли никакого результата и обходятся обеим сторонам слишком дорого.
Здоровье
Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому
Представить предложения о лечении онкобольных на дому поручил Михаил Мишустин.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Политика
Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции
Российская сторона не откажется от попыток повлиять на выборы во Франции, заявил в субботу французский президент Эммануэль Макрон.
Политика
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Общество
Metro Exodus вышла в Steam сразу со значительной скидкой
Шутер 4A Games до 18 февраля будет продаваться с серьёзной скидкой: Стандартное издание – 959 рублей вместо 1599 (-40%); Gold Edition (с сезонным пропуском) – 1558 рублей вместо 2598 (-40%).
Политика
Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
Футбол
«Зенит» и «Сочи» не могут договориться об условиях аренды Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ещё не договорился с «Сочи» об условиях аренды нападающего Александра Кокорина.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Футбол
Гол Выдры принес «Бернли» победу над «Саутгемптоном»
Субботняя игра в Саутгемптоне завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы в составе "Бернли" забили Эшли Вествуд (2-я минута) и Матей Выдра (60).
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных
Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.