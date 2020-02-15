Турецкая делегация посетит Москву для продолжения переговоров по сирийскому Идлибу. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что турецкая делегация приедет в российскую столицу 17 февраля.

Турецкая делегация приедет в Москву для переговоров по Идлибу

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