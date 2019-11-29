Политика

ИзвестияИзвестияТурецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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«Стихийное бедствие» для США: Россия, Турция и Китай – «сущий кошмар» для американцев – Sabah

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Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы

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