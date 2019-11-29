Политика
ИзвестияТурецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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Космос
Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса
Политика
США сокращают отчисления в бюджет НАТО
Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Общество
Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Шоу-бизнес
Павел Табаков рассказал, как снимаются откровенные сцены
Павел Табаков рассказал, как в кино снимаются откровенные сцены. Актеру не раз приходилось принимать участие в таких кадрах.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Как с 1 декабря изменится жизнь россиян
С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа
Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Футбол
Турецкие болельщики разбили голову Пеллегрини
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»
В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
Кино
В российский прокат вышел новый фильм режиссера «Звездных войн»
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств.
Общество
Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным месторождениям в Сирии
Сирийское государственное телевидение распространило информацию, согласно которой в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны ВС США сосредоточили боевую технику.
Единоборства
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.