Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Технологии Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.

Общество NASA намерено приобрести два места на «Союзе» Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.

Политика В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.

Общество Ангела Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Происшествия Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Транспорт В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".