Политика

ИзвестияИзвестияТурецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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В Турции Россию назвали «стихийным бедствием» для Запада

Газета.Ruвчера в 23:59

Россию назвали «стихийным бедствием» для Запада

Lenta.ruвчера в 22:35

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Известиявчера в 23:03

Турецкий эксперт назвал политику России «ураганом» для Европы и США

РБКвчера в 23:47

Турецкое издание назвало Россию «стихийным бедствием» для Запада

Московский Комсомолецвчера в 21:20

Турецкое СМИ назвало Россию стихийным бедствием для Запада

РИА Новостивчера в 20:17

Sabah (Турция): Турция — цунами, Россия — ураган, Китай — глобальное потепление (Sabah)

ИноСМИвчера в 05:40
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Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова опубликовала фото без одежды

Вокруг ТВ вчера в 09:49
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК вчера в 03:14
Общество

NASA намерено приобрести два места на «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
ТАСС вчера в 23:04
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия вчера в 07:56
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз

Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
АСТВ вчера в 09:00
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Здоровье

У любителя непрожаренного мяса выявили 700 паразитов в мозгу и легких

Вечерний курьер вчера в 04:02
Общество

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 27 ноября в 09:50
Общество

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
RT на русском 27 ноября в 05:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Газета.Ru 00:41
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском вчера в 22:00
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Происшествия

В Канаде семь человек погибли при крушении небольшого самолета

По данным полиции, всего на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV.
Российская газета вчера в 22:34
Происшествия

Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:28
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Политика

В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова

Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Lenta.ru 01:26
Транспорт

В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп совершил необъявленный визит в Афганистан, где встретился с президентом страны Ашрафом Гани.
Известия вчера в 14:52
Политика

В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
РБК 01:27
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM вчера в 22:22
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