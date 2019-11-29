Политика
ИзвестияТурецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова опубликовала фото без одежды
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Общество
NASA намерено приобрести два места на «Союзе»
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз
Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Здоровье
У любителя непрожаренного мяса выявили 700 паразитов в мозгу и легких
Общество
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Общество
«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Политика
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках
По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Происшествия
В Канаде семь человек погибли при крушении небольшого самолета
По данным полиции, всего на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Политика
В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова
Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Транспорт
В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
Политика
Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп совершил необъявленный визит в Афганистан, где встретился с президентом страны Ашрафом Гани.
Политика
В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
Происшествия