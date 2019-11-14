Общество

КоммерсантъКоммерсантъТурецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

РБК12:06

«Интурист» отправится в Anex Tour

Коммерсантъ07:44

Anex Tour стала новым владельцем компании «Интурист»

ТАСС07:20

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Ведомости06:47

Старейшего российского туроператора «Интурист» приобрели турецкие бизнесмены

Комсомольская правда07:56

СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour

Интерфакс07:32

Старейший российский туроператор сменил владельца

Forbes06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:55, Вашингтон
Армия и оружие

В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Дни24 10:49
Авто

Новую Kia Optima засняли на дороге

В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
Авторамблер вчера в 07:07
Авто

Краш-тест самого безопасного автомобиля показали на видео

Качество работы вспомогательных систем Европейский комитет оценивает в 77%. По результатам всех тестов автомобиль получил пять звезд.
Профиль 10:37
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru 12 ноября в 07:34
Здоровье

Минздрав России назвал пять показателей здорового образа жизни

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что значит придерживаться ЗОЖ.
МордовМедиа 06:52
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в колледже Благовещенска

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске.
МИР 24 вчера в 23:25
Политика

Эрдоган заявил о готовности приобрести у США ЗРК Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американском коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что готов приобрести системы ЗРК Patriot, если США предложат выгодные условия.
Известия вчера в 17:24
Технологии

«Одноклассники» дали возможность зарабатывать авторам стримов

Пользователи смогут выбрать платные подарки для автора трансляции, оплата будет списана с карты, привязанной к аккаунту, пишет .
Telesputnik.ru 05:05
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Матч ТВ 13:03
Общество

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
Политика

Сказки о российской «агрессии» в Крыму — изысканное игнорирование геополитической ситуации

Сегодня, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН полностью прогулся под интересы Украины, одобрив проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», где впервые употребляется термин «агрессия» по отношению к присоединению Крыма к России.
Новостной фронт 14:02
Происшествия

В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники

Беспилотные летательные аппараты задействуют в поисках пятилетней девочки, пропавшей на севере Крыма.
ТАСС вчера в 23:09
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
Политика

Путин рассказал о поставках С-400 Индии

РИА Новости 14:14
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM 07:42
Интернет

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Теннис

Медведев имеет шансы выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев даже после обидного поражения от Рафаэля Надаля, ставшего уже вторым на групповой стадии Итогового турнира года ATP, не потерял шансы на выход в полуфинал.
Газета.Ru 12:44
Авто

Toyota Camry получила полный привод RAV4

Японский концерн Toyota презентовал популярный седан Camry и флагманскую модель Avalon в исполнении с полным приводом.
Новые автомобили вчера в 10:34
Авто

Другая Nissan Almera со сменой поколений перешла на турбомотор

Мировая премьера небольшого седана Nissan нового поколения прошла еще весной, то была модель для США, там она зовется Versa.
Колёса.ru 11:09
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 14:26
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают с проявлениями старения

Доктор Питер вчера в 02:24
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Общество

Россия, Китай и Индия готовят альтернативу SWIFT

Вопросы создания альтернативы SWIFT, вероятно, будут обсуждаться на полях проходящего в Бразилии саммите БРИКС.
Российская газета 07:01
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Общество

Рекордные морозы пришли на восток США из Сибири

На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.
Росбалт вчера в 01:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Интурист
Компания
Старейшая советская и российская туристическая компания. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям „Интурист“». Штаб-квартира расположена в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное