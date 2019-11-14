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КоммерсантъТурецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
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Старейшего российского туроператора «Интурист» приобрели турецкие бизнесмены
Комсомольская правда07:56
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