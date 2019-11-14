Политика Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Происшествия Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Общество Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками» 12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.

Футбол Украина победила Эстонию в товарищеском матче Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.