Общество
КоммерсантъТурецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Старейшего российского туроператора «Интурист» приобрели турецкие бизнесмены
Комсомольская правда07:56
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Лукашенко: Россиянам лучше живется в Белоруссии, чем в России
Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
Общество
Миллер не согласился с прогнозами синоптиков о «розовой» зиме
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах синоптиков, пообещавших россиянам мягкую зиму.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников
В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Хоккей
«Салават Юлаев» впервые с 2011 года обыграл ЦСКА в Москве в матче КХЛ
"Салават" проиграл ЦСКА предыдущие восемь матчей в Москве, предыдущая гостевая победа уфимского клуба датирована 20 февраля 2011 года (5:1). Форвард "Салавата" Дмитрий Кугрышев набрал очки в шестой игре подряд.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Армия и оружие
Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Политика
Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
Бундестаг рассмотрит законопроект, выводящий "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС, предварительно 13 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Главе ростовского ФСИН вменяют нарушение секретного документооборота
Следствие вменяет арестованному накануне начальнику ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Александр Заманский.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Футбол
Макаров может перейти в ЦСКА за 20 млн рублей
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров зимой, скорее всего, перейдёт в ЦСКА. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов рублей.
Футбол
Президент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»
Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора».