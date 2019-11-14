Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

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Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

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Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».