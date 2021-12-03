Будьте в Плюсе

Турецкая лира обесценилась до 13,89 за $1

Турецкая лира в пятницу в очередной раз установила антирекорд, обесценившись до 13,89 за доллар.
ТАСС
Эксперты связывают очередной минимум лиры с тем, что в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного со стабильного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне "ВВ-".
ПРАЙМ
Курс турецкой лиры не претерпел существенных изменений на фоне замены главы минфина.
ПРАЙМ
Вместо Лютфи Эльвана на должность главы Минфина Турции был назначен Нуреддин Небати, который высказывается за продолжение политики снижения учётной ставки.
RT на русском

Подробнее о событии

Турецкая лира упала до нового минимума
Коммерсантъ08:13
Оппозиция Турции опасается распродажи объектов военной промышленности
ФАН02:36
В пятницу турецкая лира вновь снизила свои позиции на бирже на 2%
Banki Loans06:24
Турецкая лира с начала года обесценилась на 70%
Вестник Кавказа07:12
Турецкая лира обновила антирекорд
RT на русском05:50
Аналитик: валютные интервенции центробанка Турции не стабилизируют курс лиры
ПРАЙМ08:10
Турецкая лира обесценилась до 13,89 за $1
ТАСС06:30

Интересное

Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая

Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР, в результате чего литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.
ТАСС07:11

Путин обратил внимание Эрдогана на применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на провокационную активность ВС Украины в Донбассе и применение турецких беспилотников Bayraktar.
Lenta.ru11:03

ФАС одобрила ходатайство «Согаза» о покупке 45% «МФ Технологии»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство группы "Согаз" о покупке 45% голосующих акций в АО "МФ Технологии" (контролирует 57,3% голосующих акций VK), следует из базы решений ведомства.
ТАСС10:48