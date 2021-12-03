Эксперты связывают очередной минимум лиры с тем, что в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного со стабильного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне "ВВ-".
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на провокационную активность ВС Украины в Донбассе и применение турецких беспилотников Bayraktar.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство группы "Согаз" о покупке 45% голосующих акций в АО "МФ Технологии" (контролирует 57,3% голосующих акций VK), следует из базы решений ведомства.