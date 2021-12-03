Эксперты связывают очередной минимум лиры с тем, что в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного со стабильного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне "ВВ-".