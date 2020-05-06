Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США 7 мая, после того как трейдеры истолковали комментарии политика Федеральной резервной системы как об исключении своповой кредитной линии ФРС для смягчения истощенных запасов Анкары, передает Reuters.

Турецкая лира упала до минимума по отношению к доллару

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Армия и оружие Российские военные покидают Италию Россия начала вывод военных специалистов из Италии, которые участвовали в борьбе с коронавирусом.

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