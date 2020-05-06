Экономика
Вести.RuТурецкая лира упала до минимума по отношению к доллару
Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США 7 мая, после того как трейдеры истолковали комментарии политика Федеральной резервной системы как об исключении своповой кредитной линии ФРС для смягчения истощенных запасов Анкары, передает Reuters.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух этапах поставки Су-57 в ВКС России
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.
RT на русском 00:15
Общество
В Омской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса
Всего за последние сутки в Омской области зарегистрировали 15 новых случаев заражения Covid-19. Это восемь женщин и семь мужчин.
Город55.ру 02:17
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза».
Коммерсантъ вчера в 18:53
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова распродали на торгах за долги
В результате образовался многомиллионный долг. Банк через суд инициировал реализацию имущества Жигунова.
66.ru вчера в 07:22
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском вчера в 05:51
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздрави Китай с успехами в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 00:20
Футбол
Матич: «Если вы проиграли, лучше не попадайтесь Моуринью на глаза»
Жозе Моуринью: "Не могу сказать, что в моей карьере встречались игроки лучше Матича" Матич перешёл в "МЮ" из "Челси" в 2017 году.
Sport.ru 01:58
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Названы основные способы защиты от клещей
Энтомолог рассказала об основных правилах защиты от клещей.
RT на русском 00:00
Армия и оружие
Российские военные покидают Италию
Россия начала вывод военных специалистов из Италии, которые участвовали в борьбе с коронавирусом.
ТВ Центр 01:51
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Происшествия
В Челябинской области умер 10-й пациент с коронавирусом
В Челябинской области за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом – это 81-летняя женщина, у которой была сердечная недостаточности, а COVID-19 был сопутствующим заболеванием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:58
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Здоровье
Около трехсот переболевших коронавирусом москвичей стали волонтерами
Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова журналистам в пятницу; по ее словам, о готовности стать волонтерами заявили уже около 300 переболевших COVID-19 человек.
Интерфакс 02:08
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Госпиталь в «Крокус Экспо» сможет работать до сентября
Госпиталь на территории торгово-выставочного комплекса "Крокус Групп" сможет при необходимости функционировать до сентября, предварительная договоренность об этом имеется с властями Московской области.
ТАСС вчера в 16:24