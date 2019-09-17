Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Известия вчера в 03:50
Происшествия
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Россия и Китай намерены координировать свои действия по освоению Луны, а также сотрудничать в создании объединенного Центра данных по исследованию спутника нашей планеты и дальнего космоса.
Комсомольская правда 07:58
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru 01:30
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Футбол
Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами
Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Авто
В «Автоцентр Кемерово» осень началась с большого тест-драйва полноприводных автомобилей!
В пятницу, 13-го сентября, в загородном развлекательном комплексе "Лазурный берег" все гости вечера имели возможность пройти тест-драйв стильных и ярких кроссоверов - Hyundai SANTA FE, TUCSON и CRETA.
Вести Кузбасс вчера в 08:24
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок близким
Прописывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции.
REGNUM 08:42
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Происшествия
Россиянин умер в отеле в Турции
Известия 12:08
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Культура
Канал «2×2» выпустил мультсериал, где в одной из серий убивают Алексея Тотального
По сюжету серии герой сериала Александр Бурдашев попадает в 2025 год вместе с Леондом Якубовичем, Вангой и осьминогом Паулем, чтобы «спасти Россию» от «самого жуткого президента страны Алексея Тотального».
Snob.ru 08:19
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу.
Газета.Ru 02:25
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Армия и оружие
США назвали сроки испытаний противоракеты SM-3 для поражения МБР
США проведут в следующем году испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA, на которых в качестве цели будет использоваться межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.
Взгляд.ру 13:02
Армия и оружие
СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco
Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет.
РБК 12:40
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Футбол
«Боруссия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 06:10
Происшествия
Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве
Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
Газета.Ru вчера в 11:51