Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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