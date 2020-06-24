Политика
Газета.RuТурецкая партия Vatan представила план с признанием Крыма российским
На рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.
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Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 10:27
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