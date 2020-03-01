Политика
РИА НовостиТурецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Vatan напомнила, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи — Сирия, Ирак, Иран и Россия. По мнению авторов заявления, развязывание войны против соседней страны станет "шагом в капкан".
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с чего всё началось
Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").РИА Новостивчера в 18:06
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Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.