Армия и оружие
РИА НовостиТурецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Vatan напомнила, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи — Сирия, Ирак, Иран и Россия. По мнению авторов заявления, развязывание войны против соседней страны станет "шагом в капкан".
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с чего всё началось
Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").РИА Новостивчера в 18:06
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YouTube удалил видео участников шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
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МИД ЛНР отреагировал на слова Пристайко: сперва Минск выполните
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Экономика
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
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В феврале-апреле 2020 года в Лондоне пройдут судебные слушания, инициированные Налоговым управлением США, в которых примет участие российский предприниматель Олег Тиньков.