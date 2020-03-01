Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

Vatan напомнила, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи — Сирия, Ирак, Иран и Россия. По мнению авторов заявления, развязывание войны против соседней страны станет "шагом в капкан".
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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

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