Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").

с чего всё началось

Vatan напомнила, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи — Сирия, Ирак, Иран и Россия. По мнению авторов заявления, развязывание войны против соседней страны станет "шагом в капкан".

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