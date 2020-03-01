Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

Vatan напомнила, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи - Сирия, Ирак, Иран и Россия. По мнению авторов заявления, развязывание войны против соседней страны станет "шагом в капкан".
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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

РИА Новостивчера в 18:06

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Московский Комсомолецвчера в 20:38

В Турции войну с Сирией назвали капканом для Эрдогана

Lenta.ruвчера в 23:19

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Красная веснавчера в 19:01

Войну с Сирией назвали ловушкой для Эрдогана

Российская газета00:51
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:38, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС вчера в 08:00
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

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РИА Новости вчера в 18:24
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Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

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Газета.Ru вчера в 23:11
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Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
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RT на русском вчера в 07:30
Общество

Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году

Рейтинг российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году возглавляет Санкт-Петербург, где на 1 тыс. человек заключено 8,7 брака.
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«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Таиланде

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Говорит Москва вчера в 07:56
Армия и оружие

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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев

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В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

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Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

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Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
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Чилийские военные оказали помощь российскому моряку после инсульта

Чилийские военные помогли российскому военному, у которого случился инсульт у Фолклендских (Мальвинских) островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России на Огненной земле Юрия Андрущака.
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Тельцам сегодня следует быть осторожнее с мыслями и желаниями. Близнецам 27 февраля пора отпустить все обиды, а также негативные эмоции.
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"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
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