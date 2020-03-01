Политика
Мой БрянскТурецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости. Там считают, что эту ловушку создали администрации США и Израиля.
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с чего всё началось
Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").РИА Новостивчера в 18:06
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