Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом. Документ, получивший название "Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира", предлагает еще несколько мер, идущих вразрез с внешнеполитической линией правительства Тайипа Эрдогана.

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