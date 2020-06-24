Политика
Российская газетаТурецкая партия предложила план по признанию Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом. Документ, получивший название "Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира", предлагает еще несколько мер, идущих вразрез с внешнеполитической линией правительства Тайипа Эрдогана.
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Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости10:27
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На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
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Отмечается, что ПФР самостоятельно оформит все необходимые бумаги для этого. За основу возьмут решения о предоставлении предыдущих выплат.
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Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
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Газета.Ru 17:19
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«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Религия
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Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
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Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
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Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия вчера в 05:30
Авто
Ford Focus получил гибридную версию
Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
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Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову
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Экспресс газета 14:16
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Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт вчера в 05:26
Политика
Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
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