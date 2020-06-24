Политика

RT на русскомRT на русскомТурецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским. Как пишет РИА Новости, план был представлен во время совещания в онлайн-формате.
Читать в источнике
Комментировать382
с чего всё началось

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости10:27

Подробнее о событии

Турецкая партия считает необходимым признать Крым частью России

ТАСС14:05

В Турции презентовали план признания российского статуса Крыма

Вести Крым13:33

Турецкая партия призвала признать Крым российским

Московский Комсомолец10:59

В Турции представили план с российским Крымом

Lenta.ru12:08

Турецкие политики представили план признания Крыма частью России

РИА Новости Крым12:01

Турецкая партия предложила признать Крым российским

РБК13:12

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

РИА Новости10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 13:30
1
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
182
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
4
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,9K
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).
МК-Спорт 15:56
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
766
Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
230
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Общество

Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы

Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии.
Газета.Ru 08:35
68
Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
959
Спорт

Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

ProstoProSport 04:34
1
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,2K
Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

ИА Красная Весна 15:54
Фигурное катание

Загитова не получит ни одного приза от ИСУ во время награждения

Спортивный агент Ари Закарян, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме, подтвердил информацию, что олимпийская чемпионка Алина Загитова останется без трофеей на награждении ISU Skating Awards.
Спорт БИЗНЕС Online 01:23
Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
Dota2.ru 12:58
Футбол

АЕК вышел в финал Кубка Греции, заработав 3 удаления в концовке матча

Футболисты АЕКа, который возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, вышли в финал Кубка Греции, оставшись ввосьмером в концовке полуфинального матча против "Ариса".
РИА Новости 15:40
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
702
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
64
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
350
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
138
Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы 15:02
9
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
260
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
43
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
110
Игры

Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire

Игромания.ру 09:54
2
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
181
Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
2,1K
Экономика

Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги

Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM вчера в 09:16
9
Происшествия

Полиция начала разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве

Эхо Москвы 14:33
14
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
5,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное