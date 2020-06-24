Политика
RT на русскомТурецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским. Как пишет РИА Новости, план был представлен во время совещания в онлайн-формате.
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с чего всё началось
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости10:27
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Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
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