Политика

RT на русскомRT на русскомТурецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским. Как пишет РИА Новости, план был представлен во время совещания в онлайн-формате.
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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