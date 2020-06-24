Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
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с чего всё началось

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости10:27

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Турецкие политики представили план признания Крыма частью России

РИА Новости Крым12:01

Турецкие депутаты признали Крым российским

URA.Ru12:48

В Турции представили план с российским Крымом

Lenta.ru12:08

В Турции представили план с признанием Крыма российским

Комсомольская правда13:00

В Турции опубликовали план с признанием Крыма российским

Взгляд.ру11:55

Турецкая партия призвала признать Крым российским

Московский Комсомолец10:59

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

РИА Новости10:27
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
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Общество

Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК вчера в 10:49
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости 12:42
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Космос

Китай запустил последний спутник навигационной системы Beidou

Последний 55-й спутник навигационной системы Beidou запустил Китай после недельной отсрочки 23 июня, сообщило центральное китайское телевидение.
ИА Красная Весна вчера в 03:29
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

Metaratings 06:22
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Общество

В Венгрии планируют начать производство самолета Ил-103

В Венгрии может быть налажено производство новых самолетов Ил-103.
МонаВиста 06:39
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Общество

Волгоградцы могут увидеть монумент «Родина-мать» после реставрации

В Год памяти и славы «Родина-мать» предстала в своем первоначальном облике. Именно такой ее увидели жители Волгограда в 1967 году.
Вечерний Волгоград 12:03
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Экономика

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
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Шоу-бизнес

Беременная Алена Ашмарина приобрела дом за 6 миллионов рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина в интервью изданию «СтарХит» рассказала о том, что она смогла исполнить свою давнюю мечту – переехать из города в небольшой элитный поселок.
Bimru.ru 08:33
Общество

Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области

Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
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Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Вести.Ru 12:05
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Политика

Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»

Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.
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Футбол

Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: Семин – это прошлое клуба, а нужно думать о будущем

Все, что сказал гендиректор, сводится к одному сомнительному тезису: Семин, хотя и славное, но прошлое «Локомотива», а думать нужно о будущем.
Millionaire.ru 10:03
Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
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Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
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Наука

С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске

Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток вчера в 05:35
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Кино

Жизни орков важны: Wizards of the Coast включается в борьбу с расизмом и домогательствами

Wizards of the Coast В ближайших книгах орков и дроу обещают представить в ином свете, такими же высокоморальными и психологически сложными, как и иные персонажи.
Игромания.ру 09:21
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
Ведомости 10:44
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