Коронавирус
Piter.tvТурецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных
Турецкий ученый, профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара 5 апреля заявил на своей странице в соцсети Twitter об успешном испытании вакцины от коронавируса COVID-19 на животных.
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Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
В Тюменской области вооруженный мужчина открыл огонь по людям, пострадали три человека, сообщает 5 апреля портал 72.ru.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Происшествия
Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции
Иисуса Воробьева, которого задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве во время выгула собаки, отпустили из Пресненского ОМВД.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Политика
Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.
Общество
Рейс для вывоза граждан США из России запланирован на 9 апреля
Чартерный рейс для вывоза из России граждан Соединенных Штатов ориентировочно вылетит из Москвы 9 апреля.
Футбол
Сотрудник «Ливерпуля»: «Не чувствую себя частью этой семьи»
Сотрудник "Ливерпуля" на условиях анонимности поделился мнением об участии клуба в правительственной программе, в рамках которой государство выплатит 80% зарплаты работникам:Клуб называет своих сотрудников семьей.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Кино
Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Экономика
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом
По словам Поповой, все, кто прибывают в страну из-за границы будут проходить тестирование на обнаружение короновируса, но в режиме изоляции.
Происшествия
Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Экономика
Потери застройщиков из-за коронавируса составят до ₽200 млрд
При первом варианте 20 крупнейших застройщиков могут потерять до 90 млрд руб. своей выручки (или 10% от совокупного дохода за 2019 год), при третьем, наиболее жестком — более 200 млрд руб. Как считали Кредитное рейтинговое агентство НКР (" Национальные кредитные рейтинги") создано в 2019 году, является 100-процентной дочерней компанией медиахолдинга РБК.
Футбол
«Манчестер Сити» накажет Уолкера за вызов проституток
Стала известна дисциплинарная мера, которую «Манчестер Сити» применит к защитнику Кайлу Уолкеру за то, что он пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.
Политика
В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса
Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Здоровье
Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Политика
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировой экономический кризис, спровоцированный, в частности, коронавирусом, ещё заявит о себе и к нему нужно быть готовыми.
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
Общество
Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома
2 апреля мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве пока нет необходимости введения спецпропусков, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции.
Кино
HBO открыл бесплатный доступ к своим фильмам и сериалам
Кино
Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем
Режиссер Тайка Вайтити продолжает развлекаться в самоизоляции.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Общество
На Украине число заболевших коронавирусом достигло 1308 человек
В пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовали данные о количестве инфицированных COVID-2019 в стране, на вечер воскресенья эта цифра составила 1308 человек.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.