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Политика Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.

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