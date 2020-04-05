Коронавирус

Piter.tvPiter.tvТурецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Турецкий ученый, профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара 5 апреля заявил на своей странице в соцсети Twitter об успешном испытании вакцины от коронавируса COVID-19 на животных.
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В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

РИА Новости12:37

Турецкий ученый сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса

Газета.Ru12:49

Стало известно об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Lenta.ru12:41

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

РБК13:48

Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Комсомольская правда12:15

Турецкие врачи заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Говорит Москва11:51

В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

ТАСС11:43
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РБК 17:00
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

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В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом

По словам Поповой, все, кто прибывают в страну из-за границы будут проходить тестирование на обнаружение короновируса, но в режиме изоляции.
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Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области

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Экономика

Потери застройщиков из-за коронавируса составят до ₽200 млрд

При первом варианте 20 крупнейших застройщиков могут потерять до 90 млрд руб. своей выручки (или 10% от совокупного дохода за 2019 год), при третьем, наиболее жестком — более 200 млрд руб. Как считали Кредитное рейтинговое агентство НКР (" Национальные кредитные рейтинги") создано в 2019 году, является 100-процентной дочерней компанией медиахолдинга РБК.
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В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса

Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
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Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
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Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома

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РБК вчера в 09:05
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HBO открыл бесплатный доступ к своим фильмам и сериалам

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В пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовали данные о количестве инфицированных COVID-2019 в стране, на вечер воскресенья эта цифра составила 1308 человек.
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Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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