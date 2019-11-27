Армия и оружие
REGNUMТурецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
Видеозапись с предположительным испытанием российской зенитной ракетной системы С-400 опубликовало агентство Ihlas Haber. На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
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с чего всё началось
Агентство Ihlas Haber опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.Известия18:45
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С-400 против F-16: Военные Турции тренируются сбивать истребители США - СМИ
Царьград25 ноября в 11:11
Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции
Военное обозрение25 ноября в 09:35
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