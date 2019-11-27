Армия и оружие

REGNUMREGNUMТурецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

Видеозапись с предположительным испытанием российской зенитной ракетной системы С-400 опубликовало агентство Ihlas Haber. На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
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Агентство Ihlas Haber
 опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.
Известия18:45

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Опубликовано видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

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С-400 против F-16: Военные Турции тренируются сбивать истребители США - СМИ

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Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
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