Энергетика
Lenta.ruТурецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».
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Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.Вести.Ru10:58
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Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
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Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
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