с чего всё началось

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».

Финансы Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики. 8

Общество ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 1,9K

Авто Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.

Общество Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 524

Общество Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний» В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Происшествия В центре Волгограда убили студента-медика По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие. 226

Политика Путин провёл телефонный разговор с Вучичем Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. 2

Экономика Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 27

Энергетика Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража. 502

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 682