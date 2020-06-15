Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».
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Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Московский Комсомолец10:03

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

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Новый сервис презентовали в компании Пресс-служба Яндекса информирует о запуске в Сочи нового сервиса – каршеринг Яндекс.Драйв.
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