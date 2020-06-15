Энергетика
Lenta.ruТурецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ10:19
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