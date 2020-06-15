с чего всё началось

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».

Общество Выпускникам школ Оренбурга начали выдавать аттестаты Первоначально в региональном Минобре сообщали, что аттестаты выпускникам оренбургских школ выдадут до 15 июня, но произошла небольшая заминка, только сегодня пришли необходимые документы из Минобра региона, который, в свою очередь, ожидал приказа об особенностях проведения итоговой аттестации в этом году от Минпросвещения РФ.

Происшествия Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан. 1,1K

Финансы Курс доллара после праздников вырос до 70,4 руб По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара к рублю поднялся и составил 70,3950 рублей (на 12 июня - 69,1219 рублей).

Футбол Вратарь Коновалов может перейти из «Рубина» в «Урал» Как стало известно интернет-редакции ТНВ, «Урал» из Екатеринбурга может пополнить свои ряды вратарем казанского «Рубина» Иваном Коноваловым.

Происшествия Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек. 105

Авто Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style. 144

Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 15

Происшествия В центре Волгограда убили студента-медика По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие. 209

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 3

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 479

Политика В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. 980

Энергетика «Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni «10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".

Общество Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело. 20

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 1,1K

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. 64

Футбол Определились претенденты на премию Golden Boy 2020 Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.

Экономика Счетная палата обнаружила у Минсельхоза нарушения на 900 млн рублей Москва, 15 июня 2020, 09:41 — REGNUM Счетная палата России выявила в работе Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на общую сумму 900 млн рублей. 63