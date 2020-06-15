с чего всё началось

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».

Общество Против Алексея Навального возбудили дело о клевете 15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов). 6,1K

Футбол «Тоттенхэм» вновь интересуется Дзюбой Источник сообщает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба по-прежнему находится в сфере интересов "Тоттенхэма". 1

Общество Москва перешла на новый этап снятия ограничений Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки. 714

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 81

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 321

Экономика Кабмин настаивает на принятии закона о цифровых финансовых активах Правительство Российской Федерации поддерживает скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах, который был принят депутатами ГД РФ в первом чтении 22 мая 2018 года.

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 143

Происшествия Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов. 4,5K

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 155

Гаджеты Представлен производительный смартфон HTC U20 5G Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. 6

Происшествия Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК. 44

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 1

Культура Морозов придумал, как спасти Ульяновскую филармонию В начале марта редакция 73online.ru начала кампанию по спасению исторического здания Ульяновской областной филармонии.

Политика Трамп пригрозил Берлину сократить число военных в Германии Численность военнослужащих США на территории ФРГ сократится до 25 тыс. человек, если Германия откажется платить за их размещение, заявил американский президент Дональд Трамп в рамках круглого стола в Белом доме, 15 июня сообщает Reuters. 25

Политика Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта". 9