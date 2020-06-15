Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
.
Коммерсантъвчера в 10:19

Подробнее о событии

WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов

Московский Комсомолец Турция04:04

WSJ: долг турецких компаний перед «Газпромом» по take-or-pay составляет $2 млрд

ТАССвчера в 10:15

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

РИА Новостивчера в 13:04

Турецкие импортеры должны «Газпрому» $2 млрд

Коммерсантъвчера в 10:19

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

РБКвчера в 13:47

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Lenta.ruвчера в 09:30

Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay

Интерфаксвчера в 08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1K
Происшествия

МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

ТАСС 10:07
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
6,1K
Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
627
Происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти

В Сосьвинском районе Свердловской области произошел прорыв на нефтепроводе «Транснефть-Сибирь».
URA.Ru 02:45
7
Футбол

«Тоттенхэм» вновь интересуется Дзюбой

Источник сообщает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба по-прежнему находится в сфере интересов "Тоттенхэма".
Soccer.ru 03:14
1
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

Российская газета 04:05
272
Общество

Москва перешла на новый этап снятия ограничений

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
714
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
81
Общество

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
8
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
321
Экономика

Кабмин настаивает на принятии закона о цифровых финансовых активах

Правительство Российской Федерации поддерживает скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах, который был принят депутатами ГД РФ в первом чтении 22 мая 2018 года.
SM News 08:59
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
143
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
4,5K
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
155
Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

В нижнюю палату парламента внесли законопроект о поправках в Трудовой кодекс. Изменения касаются регулирования удаленной работы.
RuNews24.ru 07:41
688
Гаджеты

Представлен производительный смартфон HTC U20 5G

Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56
6
Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
44
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
1
Культура

Морозов придумал, как спасти Ульяновскую филармонию

В начале марта редакция 73online.ru начала кампанию по спасению исторического здания Ульяновской областной филармонии.
Ульяновск онлайн 08:28
Политика

Трамп пригрозил Берлину сократить число военных в Германии

Численность военнослужащих США на территории ФРГ сократится до 25 тыс. человек, если Германия откажется платить за их размещение, заявил американский президент Дональд Трамп в рамках круглого стола в Белом доме, 15 июня сообщает Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
25
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru 05:32
268
Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта".
ТАСС 08:37
9
Шоу-бизнес

Оперная певица Хибла Герзмава рассказала, как переболела коронавирусом

Культуромания 07:12
Автоспорт

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Motorsport.com Россия 10:11
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Политика

Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин считает странной критику поправок в Конституцию, исходящую со стороны КПРФ.
Ведомости 14 июня в 09:02
9,1K
Политика

Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден

Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста вчера в 10:01
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное