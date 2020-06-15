с чего всё началось

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати».

Общество СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ. 398

Экономика «Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство. 2,5K

Игры Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5 Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент. 1K

Общество Более 10 регионов России решили отменить парад Победы Более десяти российских городов отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 24 июня. 2

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 51

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 810

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 1K

Политика Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник. 16

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 62

Здоровье Воронежская область закупает лекарство от коронавируса «Если воронежские врачи положительно оценят его применение на практике среди заболевшим, мы продолжим закупать препарат несмотря на высокую цену лекарства», — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев. 7

Армия и оружие SIPRI: ядерного оружия стало меньше, но его мощность выросла Full analysis in #SIPRIYearbook 2020 ➡️ https://t.co/nSYOHfh0c1 pic.twitter.com/NKkKLYk8xT — SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2020 Несмотря на сокращение количества ядерных боеголовок, оружие массового поражения модернизируется, отмечают специалисты.

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 470

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.

Наука Аргентинские палеонтологи нашли новый вид динозавров Необычное открытие сделали аргентинские палеонтологи, найдя новый вид динозавров, 14 июня передает новостной портал Infobae.

Авто Nissan представил новый Nissan X-Trail Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью. 28