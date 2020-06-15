с чего всё началось

Семь частных турецких компаний накопили долг перед "Газпромом" в размере почти $2 млрд. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что турецкие импортеры договорились покупать газ у российской компании по механизму take-or-pay ("бери или плати").

WSJ: Долг турецких компаний перед «Газпромом» составляет почти $2 млрд

Общество На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране. 593

Общество В суде назвали сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 «Иск поступил сюда и зарегистрирован под номером VI-3 Kart 211/20 (V). Назначение сроков рассмотрения последует самое ранее через два месяца», — сказала собеседница агентства. 16

Общество Адаптивный карантин на Украине продлили до 31 июля Правительство Украины намерено продлить адаптивный карантин в связи с коронавирусом до 31 июля.

Происшествия Петербуржец, лишивший свободы девушку, отделался условным сроком Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года и взыскал 80 тысяч рублей морального вреда.

Наука Врачи нашли спасающее лекарство от коронавируса Ученые отмечают, что если бы препарат был найден раньше, еще в самом начале пандемии коронавируса, в Великобритании удалось бы спасти до пяти тысяч жизней. 11

Общество В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 2

Происшествия ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости». 5

Общество Кремль ответил на идею сократить новогодние каникулы В Кремле исходят из устоявшейся практики в вопросе новогодних каникул, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею о сокращении количества нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. 479

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 2

Наука В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.

Общество Москва побила температурный рекорд 1956 года В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса. 49

Игры Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями. 3

Технологии Adobe Flash прекратит работу 31 декабря Ранее представители американской компании Adobe заявили, что механизм Flash будет функционировать до завершения текущего года, после чего его полноформатная поддержка прекратится в последний день декабря.

Транспорт Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 761