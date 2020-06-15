с чего всё началось

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Происшествия Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Перми из-за неисправности на борту.

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 535

Технологии В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак «С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты. 2

Экономика Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). 3

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 425

Общество Жители России получат новое пособие По словам министра труда и социальной защиты населения Антона Котякова, россияне с детьми, оставшиеся без работы, смогут получать новое пособие от государства. 221

Религия Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. 738

Транспорт Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 613

Происшествия Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области. 1

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 5K

Шоу-бизнес Подтвердился роман бросившей мужа Меган Фокс и Machine Gun Kelly На видео есть момент, где Меган целует музыканта. Меган Фокс в клипе Machine Gun Kelly.

Политика Трамп подписал указ о реформе полиции Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. 39

Политика В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет. 71

Общество Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений. 1