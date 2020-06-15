с чего всё началось

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Общество Омским выпускникам уже начали выдавать аттестаты Сегодня, 15 июня, в российских школах выдают аттестаты выпускникам 9 и 11 классов, решившим не сдавать госэкзамены. 1

Интернет В WhatsApp появились денежные переводы WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера. 6

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 772

Политика Вучич в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в параде Победы Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией. 3

Армия и оружие Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете Американский президент заявил, что данный боезаряд способен с расстояния 1,6 тыс. км поразить цель, диаметр которой не превышает 70 см. Трамп, выступая в военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, проинформировал о новом оружии. 162

Культура Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала. 6

Энергетика Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск. 45

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Экономика Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. 2,6K

Общество Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами. 1,4K

Интернет «Яндекс» запустил «Телемост» — сервис для видеозвонков Для взаимодействия с сервисом не требуется установка отдельного приложения — "Яндекс.Телемост" работает в современных браузерах (в частности — в Google Chrome и "Яндекс.Браузере"), а также встроен в приложения "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". 34

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,6K

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды. 11

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2K