с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2K

Интернет В WhatsApp появились денежные переводы WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера. 12

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2,1K

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 154

Кино Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена Выход на экраны одного из самых ожидаемых фильмов ближайшего будущего «Довод» перенесла студия-изготовитель Warner Bros. 4

Здоровье Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний. 36

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.

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Общество Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.

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Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 60