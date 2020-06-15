с чего всё началось

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Происшествия Завершено расследование уголовного дела тулунского маньяка Завершено расследование уголовного дела тулунского маньяка Дело тулунского маньяка завершено — мужчине окончательно предъявлены обвинения. 10

Происшествия Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера. 5

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.

Общество Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. 638

Авто Lexus представил седан Lexus IS нового поколения На российский авторынок новинку пока не собираются привозить. Компания Lexus представила новый седан Lexus IS. 9

Происшествия ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости». 4

Общество «Военное положение» в Пекине не такое уж и военное Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.

Футбол Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины Никакой борьбы не было, «Динамо» неоднократно доказывало свой класс и победило со счетом 2:0 благодаря дублю Микаэля Дуэлунда.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Армия и оружие Куликов рассказал, как Басаев смог пройти в Буденновск Бывший вице-премьер России, экс-глава МВД Анатолий Куликов рассказал, почему главарь террористов Шамиль Басаев и его отряд смогли пройти в Буденновск.

Игры Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями. 3

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 876

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 760