Энергетика
iReactorТурецкие компании отказываются платить «Газпрому» 2 миллиарда долларов
Общий долг семи турецких компаний, которые отказались платить Газпрому за поставленный газ, достиг 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. "Газпром" имеет несколько контрактов с турецкими компаниями на поставку газа.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ15 июня в 10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:04
Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay
Интерфакс15 июня в 08:22
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Происшествия
К Ефремову снова приехали силовики
Lenta.ru 04:54
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Футбол
Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге
В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Гаджеты
В России стартовали продажи аудиосистем Samsung Sound Tower
Компания Samsung Electronics сообщила о начале российских продаж акустических систем Sound Tower в России.
iXBT.com вчера в 04:01
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
На границе в Дагестане граждане Азербайджана устроили потасовку
Московский Комсомолец в Дагестане 15 июня в 16:50
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
Всего с начала пандемии был выявлен 553 301 случай заражения. Выздоровели за последние сутки 10 036 человек.
РБК 04:10
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Футбол
«Милан» и Рангник достигли соглашения
Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.
Soccer.ru 03:51
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора
Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство, из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 04:36
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Футбол
Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Футбол
«Челси» хочет приобрести Роналду
По информации источника, в услугах форварда заинтересован "Челси". Клуб из Лондона готов заплатить за переход Роналду 120 миллионов евро.
Деловое.ТВ вчера в 15:44
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07