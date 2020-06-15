с чего всё началось

Общий долг семи турецких компаний, которые отказались платить Газпрому за поставленный газ, достиг 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. "Газпром" имеет несколько контрактов с турецкими компаниями на поставку газа.

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 754

Футбол Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!" 1

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 581

Экономика Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ». 9

Общество Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 3

Гаджеты В России стартовали продажи аудиосистем Samsung Sound Tower Компания Samsung Electronics сообщила о начале российских продаж акустических систем Sound Tower в России.

Армия и оружие Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников. 34

Общество В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19 Всего с начала пандемии был выявлен 553 301 случай заражения. Выздоровели за последние сутки 10 036 человек.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 837

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Футбол «Милан» и Рангник достигли соглашения Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,1K

Футбол Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство, из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте. 2,2K

Футбол Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.

Футбол «Челси» хочет приобрести Роналду По информации источника, в услугах форварда заинтересован "Челси". Клуб из Лондона готов заплатить за переход Роналду 120 миллионов евро.

Здоровье Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании. 737